Трамп запретил правительству пользоваться любой техникой Huawei и ZTE

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий использовать любую технику китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях, сообщает The Verge.
Отмечается, что компания Huawei является одним из крупнейших производителей сетевого оборудования для предприятий, она поставляет в США маршрутизаторы, коммутаторы и другие важные сетевые устройства. Теперь они попадут под запрет наравне со смартфонами.
Принятые меры связаны с тем, что, по версии властей США, эти китайские бренды передают информацию правительству КНР и тем самым представляют угрозу безопасности.