Освобожденные в Турции греческие военные вернутся в страну ночью

Один из задержанных греческих военных покидает здание суда в Эдирне в сопровождении турецких жандармов. 14 августа 2018

Один из задержанных греческих военных покидает здание суда в Эдирне в сопровождении турецких жандармов. 14 августа 2018

АФИНЫ, 14 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Возвращение на родину двух греческих военных, находившихся в турецкой тюрьме более пяти месяцев, ожидается ночью, сообщила пресс-служба премьер-министра Греции.

"По распоряжению премьер-министра Алексиса Ципраса сегодня вечером в Эдирне вылетит самолет премьера с первым заместителем министра иностранных дел Йоргосом Катрунгалосом и заместителем начальника генштаба национальной обороны Константиносом Флоросом, чтобы забрать двух греческих военнослужащих", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Военных перевезут в Салоники, где их встретят министр обороны Панос Камменос и начальник генштаба армии Алкивиадис Стефанис.

"Предполагается, что самолет приземлится в Салониках после полуночи", — сообщила пресс-служба.

Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил военных.

Ципрас заявил, что освобождение из тюрьмы двух греческих военных – "это акт справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе".

МИД Греции заявил, что решение турецких властей будет способствовать развитию греко-турецких отношений и дружбы наших народов.

Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.