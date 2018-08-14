КНДР передала США 55 коробок с останками американских военных

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. КНДР передала США 55 коробок с останками, точное число американских военнослужащих предстоит определить в предстоящие месяцы в лаборатории, заявил журналистам Келли Маккейг, представитель департамента Пентагона, отвечающего за возвращение останков американских военных.

Он отметил, что у Пентагона есть "высокая уверенность" в том, что все останки принадлежат американским солдатам. По его словам, они были доставлены в "55 коробках", однако это не означает, что КНДР передала останки всего 55 военнослужащих, им число может быть больше. Маккейг сообщил, что на анализ останков в лаборатории США уйдут "месяцы".

В начале августа транспортный самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных в рамках выполнения договоренностей саммита в Сингапуре. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и отметил, что "с нетерпением" ждет с ним новой встречи.

Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки более 5 тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.