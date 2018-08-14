Задержанный на Украине экс-замминистра спорта Крыма попросил об обмене

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов и представитель "самообороны Крыма" Александр Саттаров, которые находятся под следствием на Украине, написали заявления на имя президента РФ, где просят обменять их на одного из заключенных в России украинцев.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", — написала Денисова во вторник в Facebook

Она отметила, что такое же заявление ранее подал гражданин РФ Алексей Седиков, который якобы воевал на стороне ополченцев самопровозглашенной ДНР и отбывающий наказание в Бучанской колонии на Украине. Письма будут отправлены в МИД Украины, чтобы дипломатической почтой их доставили в администрацию президента РФ, добавила Денисова.

Омбудсмен заявила, что Украина инициировала и передала РФ списки на обмен, 5 июля было направлено письмо представителю РФ в контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой.

Представитель "самообороны Крыма", бывший боец "Беркута" Александр Саттаров обвиняется украинским следствием в том, что он участвовал в захвате украинских воинских частей в Крыму.

Бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов был задержан на Украине, его подозревают в госизмене.

Ранее вице спикер рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать РФ 36 россиян в обмен на осужденных в РФ украинцев. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".