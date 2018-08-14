В Ереване представители ЛГБТ-сообщества напали на отделение полиции

ЕРЕВАН, 14 авг – РИА Новости. Представители ЛГБТ-сообщества ворвались во вторник в центральное отделение полиции в Ереване и нанесли травмы двум стражам порядка, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Армении.

По данным полиции, причиной агрессивного поведения стали нападения одного из граждан на представителей ЛГБТ-сообщества, совершенные в Ереване. Оперативная группа полиции доставила подозреваемого в нанесении телесных повреждений в центральное отделение, заявили в пресс-службе.

"Так называемая пострадавшая сторона, узнав, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители прилегающих домов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом". "Переодетые в женские одежды мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, чтобы найти задержанного и отомстить ему. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Было установлено, что телесные повреждения полицейским нанесли 21-летний Жирайр Ованнисян и 30-летний Марат Кирилюк. Назначены экспертизы, готовятся материалы, добавили в пресс-службе.