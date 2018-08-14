Генсек ООН обратил внимание на ситуацию с Израилем и Палестиной

ООН, 14 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что конфликты в зоне палестино-израильского конфликта, Йемене и Сирии требуют срочного внимания организации, а Европу захлестнула война национализма.

"Если взглянуть на Ближний Восток в целом, то срочного внимания требуют конфликт между палестинцами и израильтянами, который необходимо безотлагательно урегулировать на основе договоренности в отношении принципа сосуществования двух государств, конфликты в Йемене и Сирийской Арабской Республике, породившие огромные человеческие страдания, неспокойная обстановка в Ливии и сохраняющаяся угроза со стороны "Исламского государства Ирака и Леванта"*", — сообщает Гутерреш в своем докладе о работе организации.

Кроме того, по его словам, в Африке стабильности угрожают затяжные конфликты в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Южном Судане.

"В Европе вновь вспыхнуло соперничество, царившее в эпоху холодной войны, и континент захлестнула нарастающая, опасная волна национализма", — предупреждает глава ООН.

*Террористическая организация, запрещенная в России.