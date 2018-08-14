Силовики выпустили более 100 мин по Коминтерново и Ленинское, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (113)

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, уже выпущено более 100 мин, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Украинские боевики из 36-й бригады… ведут обстрел населенных пунктов Коминтерново и Ленинское на юге нашей республики. В настоящее время по поселкам выпущено в общей сложности более 100 мин различного калибра, выстрелов из вооружения БМП и различных гранатометов", — заявил представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что в результате обстрелов появились очаги возгораний на территории поселков.