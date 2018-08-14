Во Флориде объявили режим ЧС из-за "красного прилива"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Власти американского штата Флорида в понедельник объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за так называемого "красного прилива" — токсичного цветения воды вследствие массового развития водорослей, сообщает телеканал ABC News.
"Я издаю декларацию о чрезвычайной ситуации, чтобы предоставить значительные средства и ресурсы сообществам, подвергшимся "красному приливу", таким образом мы можем справиться с его ужасными последствиями", — заявил губернатор штата Рик Скотт.
Согласно декларации, штат выделит на очистку пляжей и устранение последствий "красного прилива" более 2 миллионов долларов и еще около 500 тысяч долларов — на поддержку местного туризма. Дополнительные группы биологов направят для содействия в операциях по спасению морской фауны.
Телеканал отмечает, что "красные приливы" — частое явление на побережье Флориды. Цветущие водоросли выделяют токсины, что приводит к гибели многих видов морской фауны. В то же время для большинства людей водоросли безвредны, за исключением возможного раздражения кожи.