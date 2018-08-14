В Чили прошли обыски в офисах Епископской конференции

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Правоохранители провели обыски в офисах Епископской конференции Чили в рамках расследования дела о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, пишет газета Mercurio.

Две недели назад аналогичные мероприятия были проведены в расположенном в Сантьяго военном епископате страны.

"Мы дополнили уже имеющуюся у нас информацию, необходимую, чтобы установить личность жертв (сексуальных преступлений– ред.)", — сообщил расследующий дело прокурор Рауль Гусман по итогам обысков.

В мае сразу 14 священников в чилийском городе Ранкагуа были отстранены от должностей по подозрению в причастности к преступлениям на сексуальной почве. Речь идет о домогательствах в отношении молодых людей и детей, о которых сообщила ранее одна из прихожанок.

Все 34 епископа Чили, принимавшие в мае участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии.