На Украине арестовали гражданина Белоруссии, воевавшего в Донбассе

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Суд на Украине арестовал на два месяца гражданина Белоруссии, который, по версии следствия, воевал на стороне ополченцев в Донбассе в составе батальона "Сомали", сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток" — говорится в сообщении Лысенко в Facebook.
Он сообщил, в ноябре 2014 года 30-летний гражданин Белоруссии вступил в ряды ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. По словам Лысенко, белорус принимал участие в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году, затем покинул ряды ополчения, а в 2017 году вернулся.