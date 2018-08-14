В Британии проводят обыски после наезда на ограждение у парламента

ЛОНДОН, 14 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британская полиция проводит обыски по трем адресам в Мидлендсе, где проживает подозреваемый, совершивший наезд на ограждение здания парламента в Лондоне, сообщают правоохранительные органы.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован.

Офицеры контртеррористического подразделения полиции проводят обыски по трем адресам в регионе Мидлендс (центральная часть Англии) в рамках идущего расследования инцидента в Вестминстере, говорится в сообщении.

"Приоритетом для следственной группы является выявление всех обстоятельств и мотивации этого инцидента", — отмечает полиция.

В сообщении также уточняется, что мужчине, совершившему наезд на ограждение парламента, 29 лет и он является гражданином Великобритании. Ранее замглавы британского МВД Бен Уоллес заявил, что нападавший является британским гражданином, но является выходцем "из другой страны".