Французский телеканал признал ошибку в сюжете про Путина и тигров

Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. Архивное фото

Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. Архивное фото

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский телеканал France 2 признал, что допустил ошибку в сюжете, где фотографии с экспедиции российского президента Владимира Путина подали как охоту на тигров.

Сюжет вышел в эфир телеканала вечером 10 августа. Он был посвящён тому, как президенты разных стран проводят свои отпуска. Рассказ про российского лидера сопровождался фотографиями из различных его поездок. Снимок, на котором Путин, гладящий по голове тигра, запечатлён в окружении нескольких человек, ведущая сопроводила комментарием о том, что президент РФ "охотится на тигров в Сибири".

На самом деле фотография была сделана в 31 августа 2008 года в ходе рабочей поездки Путина в Уссурийский заповедник, в ходе которой, в частности, президент надел на вырвавшуюся из ловушки и получившую инъекцию снотворного тигрицу спутниковый ошейник. Информация об этой поездке и сама фотография до сих пор находятся на сайте программы "Амурский тигр".

Сюжет французского телеканала породил полемику в французском сегменте социальной сети Facebook — среди пользователей нашлись те, кто усомнился в правдивости информации об "охоте".

Портал французской газеты Libération CheckNews, позволяющий проверять факты, представленные в журналистских публикациях, выпустил заметку под заголовком "Нет, Путин не охотится на тигров во время отпуска".

Вечером в понедельник, 13 августа, телеканал France 2 признал ошибку.

"Поскольку мы говорим о фотографиях, одно уточнение, прежде, чем мы завершим выпуск. Вечером в пятницу мы рассказывали о Владимире Путине, который охотится на тигров в Сибири. На самом деле, эта фотография была сделана в ходе экспедиции по наблюдению за дикими тиграми. В комментарии (журналиста) вкралась ошибка", — сказал ведущий на 37-й минуте вечернего выпуска новостей.