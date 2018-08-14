Американский политик ответил на критику Трампа гифкой со смеющимся Путиным

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Губернатор штата Огайо Джон Кейсик ответил на критику президента США Дональда Трампа в свой адрес гифкой со смеющимся президентом России Владимиром Путиным.

Трамп написал твит, в котором упрекнул Кейсика в поддержке республиканца Троя Бальдерсона, баллотирующегося в Палату представителей Конгресса США.

"Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Кейсик навредил победе Троя Бальдерсона, подрывая энтузиазм в отношении этого прекрасного кандидата", — написал американский президент в твиттере.

В ответ губернатор отправил Трампу гифку со смеющимся Путиным, не сопроводив сообщение каким-либо комментарием.

Кэйсик не раз критиковал американского президента. В 2016 году он участвовал в выборах президента США, но проиграл Трампу на стадии праймериз. Губернатор также допускал, что может принять участие в следующих президентских выборах в 2020 году.