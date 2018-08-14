Порошенко призвал разрешить проблемы с допуском украинцев в Израиль

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным подписание соглашения о свободной торговле между странами и призвал разрешить сложности с допуском в Израиль украинских граждан.
Во время встречи Порошенко отметил активизацию политического диалога с Израилем и выразил надежду на его дальнейшее продолжение, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны договорились о необходимости скорейшего подписания соглашения о свободной торговле.
Безвизовый режим поездок между Украиной и Израилем вступил в силу с февраля 2011 года, он распространяется на поездки, совершаемые с туристической, деловой и гостевой целью или для лечения в израильских медицинских учреждениях.