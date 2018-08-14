Порошенко призвал разрешить проблемы с допуском украинцев в Израиль

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным подписание соглашения о свободной торговле между странами и призвал разрешить сложности с допуском в Израиль украинских граждан.

"Президент Украины отметил беспокойство по поводу существующих фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля, несмотря на существование безвизового режима поездок для граждан обоих государств. Он призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этой сфере", — сообщила пресс-служба украинского президента во вторник.

Во время встречи Порошенко отметил активизацию политического диалога с Израилем и выразил надежду на его дальнейшее продолжение, говорится в сообщении. По данным пресс-службы, стороны договорились о необходимости скорейшего подписания соглашения о свободной торговле.

Безвизовый режим поездок между Украиной и Израилем вступил в силу с февраля 2011 года, он распространяется на поездки, совершаемые с туристической, деловой и гостевой целью или для лечения в израильских медицинских учреждениях.