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США посчитали поведение российского спутника-инспектора "ненорамальным"

(обновлено: 19:33 14.08.2018)
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© NASAВид с МКС на Землю. Архивное фотоВид с МКС на Землю. Архивное фото
© NASA

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. США считают поведение запущенного РФ в октябре прошлого года спутника-инспектора "ненормальным" для той категории аппаратов, к которому Россия его причисляет, говорится в заявлении помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илем Поблет, полученном в распоряжение РИА Новости.

Вид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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"В октябре прошлого года министерство обороны РФ запустило космический объект, который, как они утверждают, был "спутником-инспектором". Но его поведение на орбите было несоответствующим чему-либо видимому ранее: от инспекции на орбите до способностей обеспечения ситуационной ориентации в космосе, включая другие действия российских инспекционных спутников. Мы обеспокоены тем, что выглядит очень ненормальным поведением того, что заявлено как "спутник-инспектор". И мы точно не знаем, что это такое, и нет способа, чтобы определить это", — заявила Поблет на конференции по разоружению, проходящей в Женеве во вторник.

Она добавила, что США выражали беспокойство много лет, за которые Российская Федерация активно стремилась разрабатывать и развертывать противоспутниковое оружие. Помощник госсекретаря осудила стремление России развивать противоспутниковый потенциал и заявила, что оно согласуется с другой ее деятельностью.

Представитель США на конференции отметила, что в проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, представленном Россией и Китаем, много недостатков. Она добавила, что США очень обеспокоены тем, что спутник может делать что-то противоположное намерениям его владельцев. По словам Поблет, подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей. Она подчеркнула, что прозрачность и чистота намерений очень важны для поддержания доверия и уверенности в ситуациях, которые могут давать очень мало времени на ответ.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
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Поблет добавила, что последние действия российских спутников подчеркивают критические недостатки в логике и языке предложенного договора о предотвращении размещения оружия в космосе и поднимают вопросы о прозрачности космических операций и программ России. Помощник госсекретаря добавила, что это показывает, что любое соглашение по контролю космического оружия на данный момент не поддается проверке.

В заключение она подчеркнула, что участники конференции должны сделать конкретные шаги, чтобы укрепить безопасность, стабильность и жизнеустойчивость космоса. Поблет добавила, что предложенный Китаем и Россией проект договора не является подходящим механизмом, чтобы достичь этого.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками. В августе 2017 года Минобороны РФ проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора. Спутник-инспектор отделился от малого космического аппарата Минобороны России для дистанционного исследования состояния спутников на орбите в октябре 2017 года. Предполагается, что он оснащен оптическими датчиками для получения изображения других спутников и отправки данных на Землю для анализа.

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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Свои спутники-инспекторы есть у США и Китая. Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37.

Россия и Китай представили обновленный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе в сентябре 2017 года.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

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