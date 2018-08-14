В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Двое высокопоставленных венесуэльских военных арестованы по делу о покушении на президента Николаса Мадуро, сообщает газета Nacional.

Как сообщил генеральный прокурор Тарек Сааб, речь идет генерале Национальной гвардии Алехандро Гамесе и полковнике Педро Самбрано. Военные, как и другие задержанные по этому делу, уже предстали перед судом.

По словам генпрокурора, всего по делу проходят 34 подозреваемых, из которых 14 были арестованы. Ряд фигурантов следствия скрываются за рубежом.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.