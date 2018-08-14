В ЛНР отвергли обвинения в обстреле населенного пункта Новотошковское

ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики не причастны к артиллерийскому обстрелу населенного пункта Новотошковское в Донбассе, заявил РИА Новости Андрей Марочко официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее пресс-центр операции Объединенных сил сообщил в Facebook, что ополченцы обстреляли населенный пункт Новотошковское в Донбассе из арторудий калибра 122 миллиметра.

"Народная милиция ЛНР не причастна к обстрелу Новотошковского… Мы неукоснительно соблюдаем взятые на себя обязательства, при этом оставляем за собой право на ответные адекватные меры, в случае грубых нарушений договоренностей с украинской стороны", — заявил во вторник Марочко.

Он отметил, что обвинения в адрес Народной милиции не подтверждают отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и отсутствие потерь со стороны украинских силовиков, "которые неминуемо должны быть при использовании данного типа вооружения".