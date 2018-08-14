США заявили, что для победы над ИГ* нужно еще "многое сделать"

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Для победы над террористической группировкой "Исламское государство"* необходимо еще "многое сделать", заявил представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ* Шон Райан.

"Обещание (уничтожить ИГ* – ред.) еще далеко от выполнения и предстоит еще много работы как с военной точки зрения, так и с точки зрения стабилизации гражданской (жизни) в обеих странах (Сирии и Ираке – ред.). Не сомневайтесь, коалиция не говорит о победе и "не убирает ногу с педали газа", — сказал Райан на брифинге.

При этом он признал, что "угроза утраты приобретений, которые мы сделали, реальна". В связи с этим представитель коалиции вновь призвал к поддержке со стороны международного сообщества, чтобы "гарантировать, что условия, которые привели к появлению ИГ*, больше не существуют".

Группировка ИГ* в 2014-15 годах захватила большие территории в Сирии и Ираке. Коалиция США с 2014 года проводит операцию против ИГ*, причем в Сирии действует без разрешения властей страны. Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что от террористов освобождены "почти 100% территории, которую они ранее удерживали" и окончательно ИГ* будет разбита в ближайшее время. Однако затем представители США и коалиции стали делать акцент на сохранении своего военного присутствия в регионе для "стабилизации ситуации". В результате в Сирии целые районы на северо-востоке страны, которые уже освобождены от террористов ИГ*, до сих пор находятся не под контролем Дамаска, а под контролем сил коалиции и союзных с ними курдских вооруженных формирований.

*Запрещённая в России террористическая организация