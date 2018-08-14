РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что жертвами крушения моста в Генуе стали около 30 человек.
#genoa after the #bridge collapsed #Italy #Morandi #Genova #Genes #morandibridge pic.twitter.com/cIvaBJZ16G— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 14 августа 2018 г.
По его словам, необходимо окончательно установить ответственных за это "неприемлемое несчастье"
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. В регионе стоит сильная непогода.
Как заявил президент области Лигурия Джованни Тоти, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 20 человек, и их число существенно вырастет.