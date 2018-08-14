Власти назвали причину обрушения моста в Генуе

РИМ, 14 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Причиной обрушения автомобильного моста на автостраде А10 в итальянской Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.

В результате трагедии погибли 35 человек, десять числятся пропавшими без вести. Генконсульство заявило, что россиян среди погибших нет. При этом власти заявляют, что число жертв "существенно вырастет".

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — заявил он первому каналу гостелевидения Италии Rai.

По его словам, подобные трагедии не должны происходить "в такой цивилизованной стране, как Италия".

"Техобслуживание должно быть прежде всего. Тот, кто будет признан ответственным (за произошедшее. — Прим. ред.), должен заплатить полностью. Но пока об этом говорить совершенно преждевременно", — подчеркнул министр.

Тонинелли исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.

Компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, заявила, что на мосту в Генуе шел ремонт. При этом ее глава Джованни Кастеллуччи опроверг информацию о том, что конструкция находилась в опасном состоянии.

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Рухнувший мост построили в 1960-х годах, а в 2016 году реконструировали. Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали.