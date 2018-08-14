ТЕЛЬ-АВИВ, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал со среды нормализовать работу единственного грузового перехода на границе с сектором Газа при условии дальнейшего отсутствия палестинских атак.

Добиваясь прекращения беспорядков на границе и запуска воздушных шаров с горючими веществами, израильтяне сначала закрыли КПП "Керем-Шалом" для коммерческого экспорта и импорта, а позднее ввели эмбарго на любые поставки топлива.

"Решено, что, если затишье, которое установилось на границе сектора Газа, сохранится до завтрашнего утра, то переход "Керем-Шалом" откроется… в 9.00 (время совпадает с московским)", — сказано в пресс-релизе.

Помимо этого, израильтяне также собираются расширить акваторию Средиземного моря, где палестинцам разрешен лов рыбы, — до девяти миль от побережья.

Представители местных властей говорят, что затишье на границах с анклавом держится с субботы — после очередной серии массовых протестов и двух дней ракетных обстрелов, на которые Израиль отвечал авиаударами по объектам боевиков.