В Южной Корее назвали возможные темы переговоров Сеула и Пхеньяна

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Сеул и Пхеньян на будущей встрече на высоком уровне могут обсудить вопросы денуклеаризации, а также экономического сотрудничества, заявил председатель комитета по международным делам и национальному объединению Национальной ассамблеи Республики Корея Кан Сок Хо.
По словам председателя комитета, встреча между Южной Кореей и КНДР на высоком уровне (министерском — ред.) может состояться в конце августа или начале сентября.
Накануне на переговорах высокого уровня в Пханмунджоме была подтверждена договоренность проведения третьей встречи на высшем уровне в Пхеньяне, и по некоторым данным, она может состояться 12-13 сентября.