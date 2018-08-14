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В мире

Большинство стран Запада считают Косово албанским, заявил Вучич

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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич. Архивное фотоПрезидент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЕЛГРАД, 14 авг – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и подавляющее большинство стран Запада считают Косово суверенным государством косовских албанцев, поэтому выступают против идеи разграничения края с центральной Сербией, заявил сербский президент Александр Вучич.

Белград. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Россия поддержит любое выгодное для Сербии решение по Косово, заявили в МИД

Во вторник журналисты в Белграде задали ему вопрос, как он относится к позиции канцлера Меркель, которая ранее выступила против изменения нынешних границ на западных Балканах.

"Что означает то, что сказала Меркель? То, что она сказала, значит лишь, что она нас уже "разграничила" тем, что все Косово считает независимым государством… Это люди должны иметь в виду", — цитирует агентство Танюг Вучича.

"Те, кто радуется ее заявлению, должны знать, что Меркель, как и весь западный мир за редкими исключениями, считают Косово и Метохию цельной, суверенной, и неделимой территорией, и что данная территория принадлежит албанцам и Приштине и не связана с Сербией", — приводит агентство слова сербского лидера.

Глава государства добавил, что вопрос "чье Косово?" существует только с сербской точки зрения. Ранее он впервые открыто и четко высказался за разграничение между сербами и албанцами в крае.

Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи сообщил на минувшей неделе, что предложит в сентябре на переговорах с Белградом под эгидой ЕС в Брюсселе присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии к самопровозглашенной республике, ради чего готов изменить косовскую конституцию.

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии объяснил, почему стремится решить косовский вопрос

Тема возможности обмена между Белградом и Приштиной компактно населенных косовскими сербами муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан и Северная Косовска-Митровица на севере от реки Ибар на населенные албанцами муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа на крайнем юге Сербии периодически всплывает в обществе и СМИ.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Stirliz Stirliz
Не понимаю: с упорством сами знаете кого объединили в одну страну две враждующие нации, албанцев и сербов, притом, компактно проживающие на своих территориях. Ну ясно же, что надо разделить это Косово и пусть албанцы живут с албанцами, а сербы с сербами. Что сложного-то? Давно бы сели и договорились. Тем более, и в Сербии осталась пара областей, заселенных албанцами. Ну, провели границы не подумав, так исправьте и живите в мире!!!
16:22
14.08.2018
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