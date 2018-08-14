Обрушение моста в Генуе попало на видео

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Очевидцы обрушения автомобильного моста в Генуе делятся фотографиями и видео происшествия.
#genoa after the #bridge collapsed #Italy #Morandi #Genova #Genes #morandibridge pic.twitter.com/cIvaBJZ16G— Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 14 августа 2018 г.
ЧП произошло во вторник днем. Пролет автострады длиной около двух сотен метров обвалился с высоты 70 метров. Все ехавшие в тот момент по мосту автомобили упали.
Bisogna riprendere il controllo di questo nostro bellissimo paese 🇮🇹 #Italia #Genova #pontemorandi #polcevera #14Agosto #14August2018 #14AugustBlackDay pic.twitter.com/hEH2wJM9Dg— Angelo Aquilante TW (@AngeloAquilante) 14 августа 2018 г.
В МВД сообщили о семи погибших.
A nightmare on the highway in #Genova pic.twitter.com/oQodGsUr9n— Roelant Siekman🌱 (@RoelantSiekman) 14 августа 2018 г.
По информации СМИ, причиной обрушения мог стать удар молнии. Об этом сообщили очевидцы. Также в качестве возможной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.