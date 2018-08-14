Обрушение моста в Генуе попало на видео

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Очевидцы обрушения автомобильного моста в Генуе делятся фотографиями и видео происшествия.

​ЧП произошло во вторник днем. Пролет автострады длиной около двух сотен метров обвалился с высоты 70 метров. Все ехавшие в тот момент по мосту автомобили упали.

​В МВД сообщили о семи погибших.

По информации СМИ, причиной обрушения мог стать удар молнии. Об этом сообщили очевидцы. Также в качестве возможной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.