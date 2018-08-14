В Испании число пострадавших при ЧП на концерте возросло до 428 человек

МАДРИД, 14 авг — РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью в результате обрушения деревянной платформы на набережной испанского города Виго во время концерта возросло до 428 человек, восемь до сих пор находятся в больницах, сообщило правительство автономного сообщества Галисия.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, поздно вечером во время концерта в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, люди упали в воду. Ранее правительство Галисии сообщало о 377 пострадавших, обратившихся за помощью, из которых 255 были госпитализированы. На вечер понедельника в больницах находились семь человек. Однако утром во вторник в одну из больниц был доставлен еще один человек.

Власти города Виго, и руководство порта считают, что причиной обрушения стали "ошибки конструкции", но перекладывают друг на друга ответственность за случившееся. До сих пор не ясно, кто из них отвечал за проверку помоста, построенного в начале 1990-х. Более того, выяснилось, что состояние этой конструкции и раньше вызывало вопросы у общественных организаций и политических партий. Представитель правой Народной партии в местном муниципалитете Елена Муньос накануне концерта писала в Twitter: "На этой неделе O Marisquiño, но место, где он проводится, не подходит. Разрушенное дерево, аллея де-лас-Авенидас опасно. Будем надеяться, что не произойдет ничего ни на мероприятии, ни после".

Мэр Виго Абель Кабальеро заявил, что помост, где произошло обрушение, находится на территории порта, а значит и проверку конструкции должно было обеспечивать руководство порта.

#VIGO

Se desploma un muelle de madera en O Marisquiño dejando varios heridos pic.twitter.com/WXotOhZaZv — Alberto Sxenick (@AlbertoSxenick) 12 августа 2018 г.

Однако в порту заявляют обратное: "Разрешение и контроль за подобными событиями находится в ведении мэрии согласно закону от 27 декабря 2017 года о зрелищных и развлекательных мероприятиях в Галисии".

Глава порта Энрике Лопес Вейга заявил, что в 1990-х между портом и мэрией было заключено соглашение, которое разграничивало ответственность, и согласно ему поддержание состояния находится в ведении мэрии, а порт лишь предоставляет в случае проведения подобных мероприятий место и "должен требовать гарантий гражданской ответственности". Контролем же самого мероприятия должны заниматься организаторы, которые накануне заявили, что в нем примут участие не более 4,5 тысячи человек, и это число, судя по всему, не было превышено.

"Думаю, важно провести расследование по поводу произошедшего и разделить ответственность. Очевидно, что она лежит и на самих организаторах, порт лишь предоставляет землю, а проверять, приспособлены ли эти зоны для мероприятий, должны как организаторы, так и муниципальные власти", — заявил Вейга.

Министерство развития Испании распорядилось провести полномасштабное расследование причин ЧП. Суд города Виго потребовал предоставить все документы, которые имеют отношение к конструкции, в первую очередь план безопасности.