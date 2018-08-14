Трамп навал причастных к инциденту у парламента в Лондоне животными

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал причастных инциденту у здания парламента в британской столице "животными", которым нужно жестко противостоять с помощью силы.

"Очередная террористическая атака в Лондоне… Эти животные — сумасшедшие, и с ними нужно бороться через проявление жесткости и силы", — написал Трамп в Twitter.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель был задержан. В результате инцидента пострадали несколько человек. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт и расследование ведет контртеррористическое подразделение.