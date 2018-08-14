В Афганистане после нападения талибов* на КПП погибли семь полицейских

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Семь полицейских убиты, двое ранены при нападении боевиков радикального движения "Талибан"* на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Забуль, передает телеканал TOLO News в Twitter.

Как сообщается, талибы* атаковали КПП на автомагистрали Кабул — Кандагар во вторник. По данным полиции Забуля, во время атаки были ликвидированы как минимум семь боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России