РИМ, 14 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Очевидцы, ставшие свидетелями обрушения автомобильного моста в Генуе, утверждают, что в него попала молния, сообщает телеканал TG24COM.
В результате трагедии погибли не менее 22 человек. Еще восемь человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Десять человек числятся пропавшими без вести.
В генуэзский госпиталь "Вилла Скасси" доставили семь человек с тяжелыми ранениями. Кроме того, помощь врачей потребовалась многим женщинам и детям, которые стали свидетелями обрушения моста.
"Нашей главной задачей в ближайшее время будет оказание всесторонней, в том числе психологической, помощи родственникам людей, пострадавших сегодня. Мы уже работаем в данном направлении, и дальше работы, видимо, будет еще больше", — сказала РИА Новости представитель кризисной группы, созданной при госпитале "Сан-Мартино".
На месте происшествия работают команды кинологов и двести пожарных.
В российском консульстве отметили, что пока данных о пострадавших соотечественниках не поступало.
Ponte #Morandi #Genova #A10 #skytg24 #Tgcom24 pic.twitter.com/XvUzyOtcrj— Andrea Bernardini (@abernardini_) 14 августа 2018 г.
На место ЧП выехал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в Twitter, произошедшее "выглядит как чудовищная трагедия". По его словам, речь может идти о недочетах при техническом обслуживании моста.