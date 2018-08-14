РИМ, 14 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Очевидцы, ставшие свидетелями обрушения автомобильного моста в Генуе, утверждают, что в него попала молния, сообщает телеканал TG24COM.

Также в качестве возможной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста. При этом, как заявил глава компании Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог, рухнувший мост не был в опасном состоянии.

В результате трагедии погибли не менее 22 человек. Еще восемь человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Десять человек числятся пропавшими без вести.

В генуэзский госпиталь "Вилла Скасси" доставили семь человек с тяжелыми ранениями. Кроме того, помощь врачей потребовалась многим женщинам и детям, которые стали свидетелями обрушения моста.

"Нашей главной задачей в ближайшее время будет оказание всесторонней, в том числе психологической, помощи родственникам людей, пострадавших сегодня. Мы уже работаем в данном направлении, и дальше работы, видимо, будет еще больше", — сказала РИА Новости представитель кризисной группы, созданной при госпитале "Сан-Мартино".

На месте происшествия работают команды кинологов и двести пожарных.

В российском консульстве отметили, что пока данных о пострадавших соотечественниках не поступало.

Рухнувший мост построили в 1960-х годах, а в 2016 году реконструировали. Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что конструкцию неоднократно ремонтировали. На фотографии с места происшествия у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.

На место ЧП выехал министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в Twitter, произошедшее "выглядит как чудовищная трагедия". По его словам, речь может идти о недочетах при техническом обслуживании моста.