СМИ сообщили об 11 погибших при обрушении моста в Генуе

РИМ, 14 авг — РИА Новости, Александр Логунов. При обрушении моста в Генуе погибли 11 человек, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на источники в МВД страны.

È crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a #Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte pic.twitter.com/JfNRwZjnGc — Barbara Deriu 🇮🇹 (@BdDeriu) 14 августа 2018 г.

Ранее заместитель министра транспорта и инфраструктуры страны Эдоардо Рикси заявил, что жертвами обрушения пролета автомобильного моста стали по меньшей мере семь человек. По его словам, автомобили падали с высоты 70 метров.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в итальянском городе, информация о пострадавших россиянах не поступала.

Tragedies like this one should at least open our eyes about the conditions of this country and the people who rule it… #Genova pic.twitter.com/sBa7Rmrnkt — mala (@46mala46) 14 августа 2018 г.

По сообщениям местных СМИ, мост построен в 1960-х годах. Его реконструкция была проведена в 2016. Пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.

На место ЧП направляется министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Как написал он в своем Twitter, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".