На Украине проверяют следственные изоляторы после бунта заключенных

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Профилактические мероприятия проводятся во всех следственных изоляторах на территории Украины после бунта в киевском СИЗО, сообщил во вторник министр юстиции Украины Павел Петренко.

По данным полиции, на минувшей неделе в Лукьяновском СИЗО в Киеве во время проведения следственных действий группа заключенных из бывших бойцов батальона "Торнадо" угрожала физической расправой и убийством правоохранителям. В результате столкновений пострадал старший лейтенант внутренней службы, возбуждено уголовное дело. В отношении двух сотрудников киевского СИЗО возбудили уголовное дело за помощь бывшим бойцам "Торнадо".

"Было принято соответствующее решение: кроме служебного расследования по Лукьяновском СИЗО сейчас проводятся соответствующие профилактические мероприятия по всем СИЗО по Украине для того, чтобы работать на упреждение, как мы это и делаем в таких ситуациях", — заявил Петренко в эфире телеканала "112 Украина".

Он также заявил, что в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в ближайшее время будут приняты жесткие административные решения.

"Это расследование у меня на личном контроле. Мы проверяем сейчас режим, потому что есть доступ к видеокамерам за последние несколько месяцев… В ближайшее время будут приняты соответствующие жесткие административные решения", — заявил Петренко.

По данным Генпрокуратуры Украины, бойцы "Торнадо" подозреваются в совершении ряда преступлений на территории Луганской области в период с декабря 2014 по июнь 2015 года — в частности, в создании преступной организации, превышении власти или служебных полномочий, насилии, сопротивлении представителям власти, незаконном завладении транспортным средством. Силовики в июне 2015 года задержали ряд бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко. В июле 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков расформировал "Торнадо".