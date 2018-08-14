На Украине вновь обвинили Россию в попытке "приватизировать" историю

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает, что Россия пытается "приватизировать" украинскую историю, вместо того чтобы "искать собственные корни".

"Сейчас мы видим планомерные попытки России приватизировать историю. Киевская Русь, Владимир, Крещение, Вторая мировая война. Как нам защитить свою историю? Этим попыткам уже сотни лет. Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории, вместо того чтобы искать собственные исторические корни", — сказал Вятрович в интервью интернет-изданию "Украинская правда"

Он выразил уверенность, что Украина должна защищать свою историю, а лучшая защита — это увеличение осведомленности граждан.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил российского лидера Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Как заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, "похитить" княжну Анну у Украины невозможно, так как в XI веке такой страны не было.

Кроме того, Порошенко заявлял, что первый свод законов Киевской Руси "Русская правда" является "одним из древнейших документов правосудия на Украине" и "не имеет никакого отношения" к России.