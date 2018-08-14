Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали "десятки человек", передает агентство Adnkronos со ссылкой на главу службы скорой помощи итальянского города.

"Масштабы эпохальны. Десятки погибших среди тех, кто упал с моста и оказался под завалами", — цитирует агентство заявление Франческо Бермано.

Позднее замглавы итальянского Минтранса заявил, что погибли семь человек.

На место происшествия выехали спасатели и команды кинологов. Разбор завалов ведут сорок человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.

По словам представителя пожарной службы города Амалии Тедески, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств".

Pensées émues pour nos amis italiens. Effroi aussi pour la possibilité, impossible à exclure, de victimes françaises. Chaque jour les Azuréens sont nombreux à passer là 🙏🙏🙏 #Gênes #Genova pic.twitter.com/CwrX8Qimq9 — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 14 августа 2018 г.

Трагедия произошла на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.

На место ЧП выехал министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли. Как написал он в Twitter, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Как сообщили итальянским журналистам источники в правительственном дворце Киджи, премьер-министр страны Джузеппе Конте находится в контакте с Тонинелли и главой национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли.

В российском консульстве отметили, что пока данных о пострадавших соотечественниках не поступало.

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