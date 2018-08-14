В Конго начали применять новый препарат для борьбы с Эболой

Медики в защитных костюмах в оборудованном помещении для зараженных вирусом Эбола. Архивное фото

Медики в защитных костюмах в оборудованном помещении для зараженных вирусом Эбола. Архивное фото

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ДР Конго начала применять экспериментальный препарат для борьбы с вирусом геморрагической лихорадки Эбола, сообщает издание Actualite со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как пишет издание, препарат mAB114 был разработан ученым Жан-Жаком Муйембе (Jean-Jacques Muyembe), пережившим эпидемию Эболы в Киквите в 1995 году.

"Таким образом, mAB114 стал первым лечебным препаратом против вируса, который будет использован в связи с активной эпидемией Эболы в ДР Конго ", — сообщил минздрав страны.

Ранее министерство здравоохранения страны сообщило, что число заболевших смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 115 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго 1 августа, которая стала десятой по счету.

Как сообщила ранее в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.