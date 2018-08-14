Южная Корея начала прямые поставки по Транссибу из Владивостока в Петербург

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости. Южная Корея начала во вторник прямые поставки грузов по Транссибу из Владивостока в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости по телефону в сеульском офисе компании Hyundai Glovis, занимающейся этим проектом.

Грузовой состав с запчастями автомобилей Hyundai отправился из Владивостока и прибудет в Санкт-Петербург 26 августа.

"Контейнерный блок-поезд целиком проследует по всему маршруту", — пояснили в компании, которая занимается поставками грузов в корпорации Hyundai. По ее данным, состав доставит по Транссибирской магистрали запчасти на автозавод Hyundai.

"С сегодняшнего дня составы будут ходить на регулярной основе. Главным образом груз будет состоять из автозапчастей Hyundai, но есть планы дополнительно доставлять из Европы и другие товары, в случае необходимости", — пояснили в компании.

Ранее Hyundai Glovis использовала морской путь для таких поставок, на что уходило 43 дня. Используя Транссиб, время в пути можно сократить до 22 дней.

Сейчас из порта Пусан грузы доставляют морем во Владивосток, а оттуда по железной дороге. Как полагают в компании, в случае дальнейшего улучшения отношений между Южной Кореей и КНДР, грузы можно будет пускать в Европу напрямую по единой железнодорожной системе через северокорейскую территорию.