В Афганистане талибы* захватили военную базу в провинции Фарьяб

Ранее телеканал 1TV со ссылкой на губернатора провинции сообщил, что по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана погибли и 12 пострадали при нападении боевиков "Талибана"* на базу в провинции Фарьяб.
"К сожалению, новости о захвате базы Сайния врагами — правда, однако у нас нет данных о числе пленных и убитых", — заявил представитель лагеря.
Он добавил, что всего на базе находились 76 правительственных военных.
Между тем, глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что боевики захватили 14 бронеавтомобилей "Хамви", а также оружие и боеприпасы, которые находились на базе.
Муавин добавил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России