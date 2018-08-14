Еврокомиссия дала властям Польши месяц для корректировки судебной реформы

БРЮССЕЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия (ЕК) дала властям Польши один месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями Евросоюза, говорится в пресс-релизе исполнительной коллегии ЕС.

ЕК активировала второй этап дисциплинарной процедуры в отношении Польши, приняв во вторник решение направить официальной Варшаве "аргументированное заключение относительно польского закона о Верховном Суде".

"(Евро)комиссия перешла к следующему этапу процедуры рассмотрения нарушений. У польских властей теперь есть месяц, чтобы принять необходимые меры для выполнения этого аргументированного заключения. Если польские власти не примут соответствующих мер, комиссия может принять решение о передаче дела в суд ЕС", — говорится в пресс-релизе.

По мнению ЕК, власти Польши, несмотря на внесение ряда законодательных изменений, по-прежнему не выполнили ключевые требования Еврокомиссии в отношении судебной реформы.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в начале июля новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгодата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не находится в отпуске, так как уже не является судьей, а находится на пенсии.