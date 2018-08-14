Медоносный Нотр-Дам, или Пчелы в сердце Парижа

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Игорь Ермаченков. Отмечаемый 14 августа Медовый спас, когда в церквях освящается урожай мёда, — отличный повод рассказать о необычном пчеловодстве на крыше храма. Пчеловодство в городе, в центре Парижа? Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери? Всё это походило на розыгрыш, однако поднявшись на крышу соборной ризницы, недалеко от зловещих каменных горгулий я обнаружил ульи, которые ежегодно производят десятки литров мёда и воск для свечей собора.
"Это кусочек природы в бетонном мире. У нас целых три улья. Пчеловодство экологично, в том числе поэтому мы теперь стремимся заменить парафиновые свечи на восковые", – отметил сопровождавший меня служитель собора Андрэ.
По его подсчётам, собор получает ежегодно более 20-25 литров мёда с улья, а урожай зависит от того, насколько солнечным выдается лето.
Многие думают, что пчёлы очень опасны. Конечно, они кусаются. Но они не нападают, если люди не хотят причинить вреда улью. И действительно, пока мы осматривали пасеку собора, насекомые были заняты своим делом и не обращали на нас ни малейшего внимания. Их занимал разбитый вокруг собора цветник, расположенные в окрестностях парки и сады, а также парижские балконы и окна со множеством цветочных ящиков.
Каждый недождливый летний день для них рабочий – нужно облететь множество цветов по всей округе. А вот дождь представляет непреодолимую помеху: капли смывают с цветов пыльцу, и трудолюбивым насекомым ничего не остаётся.
Парижские медоносы
Сразу же возникает вопрос, неужели пчёлам хватает собранной в центре города пыльцы? Как оказалось, вполне, ведь в городе много парков и цветов, на которых можно полакомиться. Даже наоборот, пчёлы ценят разнообразие вкусов нектара.
"Представьте улей в деревне рядом с полем гречихи. Пчёлы вынуждены изо дня в день ползать по одним и тем же цветкам, никакого разнообразия, нудный обед каждый день. А в городе множество цветов, деревьев, можно менять маршрут полёта, кормиться как на богатом застолье с переменой блюд", – рассказала Сибилла Мулин (Sibyle Moulin), пчеловод компании Beeopic, управляющей пчелиным хозяйством Нотр-Дама.
Пчёлам хватает парижской зелени: цветут каштаны, липы, есть множество садов. У них нет никакой нехватки питания в городе, и они "очень довольны", уверяет пчеловод. Горожане выращивают цветы с весны до поздней осени, а в деревне одно поле рапса с пестицидами и гербицидами. Кроме того, уверяет сопровождающая, по сравнению с химией, применяемой в сельском хозяйстве, выхлопы городского транспорта совершенно безобидны.
"Верующие" пчелы
Вот уже пять лет пчёлы живут на главном парижском соборе. Для духовных лиц есть прямая выгода разместить ульи на своей крыше: во-первых, горшочки со своим мёдом – это отличный церковный подарок, а во-вторых, пчёлы производят воск, который идёт на свечи.
"Мы сдаём клиентам ульи по три тысячи евро в год. Мёд они оставляют себе. Каждые десять дней мы осматриваем ульи, занимаемся всей бюрократией, связанной с ветеринарной службой, выкачиваем мёд, разливаем его в банки и даже клеим этикетки, которые нам предоставляет заказчик", – объясняет пчеловод схему работы Beeopic.
Эта компания управляет двумя сотнями ульев, которые размещены на крышах домов Парижа и соседних городов. На одной крыше обычно размещаются не больше двух-трех пчелиных домиков. Больше нельзя: пчелы начинают раздражаться из-за тесного соседства.
"Можно ли сказать, что живущие на соборе пчёлы немного верующие?" – задаю я шуточный вопрос и получаю на него неожиданно серьёзный ответ.
"Обязательно. Пчёл очень долго выращивали именно монахи, так как им нужно много воска. У монахов и пчёл много общего. Например, трудолюбие и общинность. Рабочие пчёлы живут 45 дней, и им неизвестны такие чувства, как любовь, но у них есть безграничная вера в свою семью, чувство принадлежности к общине, колонии, очень слабо развитое у людей. Даже живя в обществе, люди действуют из своих эгоистических побуждений, в то время как пчёлы без колебания жертвуют собой ради семьи", – говорит пчеловод.
Ужалив врага, пчела оставляет в его теле жало, чтобы нанести врагу больший урон, так как яд продолжает выделяться из жала какое-то время. Но для этого приходится оторвать жало вместе с частью брюшка, и пчела погибает. Но какое это имеет значение, ведь главное – это сохранить пчеломатку, дающую жизнь и будущее всему "народу". Похоже на жертвенный подвиг людей во время защиты Родины от врага, не так ли? А разве возможен такой подвиг без веры в том или ином виде?