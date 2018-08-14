РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Медоносный Нотр-Дам, или Пчелы в сердце Парижа

0660
© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковСобор Парижской Богоматери в Париже, ФранцияСобор Парижской Богоматери в Париже, Франция
© РИА Новости / Игорь Ермаченков

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Игорь Ермаченков. Отмечаемый 14 августа Медовый спас, когда в церквях освящается урожай мёда, — отличный повод рассказать о необычном пчеловодстве на крыше храма. Пчеловодство в городе, в центре Парижа? Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери? Всё это походило на розыгрыш, однако поднявшись на крышу соборной ризницы, недалеко от зловещих каменных горгулий я обнаружил ульи, которые ежегодно производят десятки литров мёда и воск для свечей собора.

Продукция пчеловодства . Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Самый сладкий Спас: какой мед нужен верующим

"Это кусочек природы в бетонном мире. У нас целых три улья. Пчеловодство экологично, в том числе поэтому мы теперь стремимся заменить парафиновые свечи на восковые", – отметил сопровождавший меня служитель собора Андрэ.

По его подсчётам, собор получает ежегодно более 20-25 литров мёда с улья, а урожай зависит от того, насколько солнечным выдается лето.

Многие думают, что пчёлы очень опасны. Конечно, они кусаются. Но они не нападают, если люди не хотят причинить вреда улью. И действительно, пока мы осматривали пасеку собора, насекомые были заняты своим делом и не обращали на нас ни малейшего внимания. Их занимал разбитый вокруг собора цветник, расположенные в окрестностях парки и сады, а также парижские балконы и окна со множеством цветочных ящиков.

Каждый недождливый летний день для них рабочий – нужно облететь множество цветов по всей округе. А вот дождь представляет непреодолимую помеху: капли смывают с цветов пыльцу, и трудолюбивым насекомым ничего не остаётся.

© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковУльи на крыше Собора Парижской Богоматери в Париже, Франция
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери в Париже, Франция

Парижские медоносы

Сразу же возникает вопрос, неужели пчёлам хватает собранной в центре города пыльцы? Как оказалось, вполне, ведь в городе много парков и цветов, на которых можно полакомиться. Даже наоборот, пчёлы ценят разнообразие вкусов нектара.

"Представьте улей в деревне рядом с полем гречихи. Пчёлы вынуждены изо дня в день ползать по одним и тем же цветкам, никакого разнообразия, нудный обед каждый день. А в городе множество цветов, деревьев, можно менять маршрут полёта, кормиться как на богатом застолье с переменой блюд", – рассказала Сибилла Мулин (Sibyle Moulin), пчеловод компании Beeopic, управляющей пчелиным хозяйством Нотр-Дама.

Пчёлам хватает парижской зелени: цветут каштаны, липы, есть множество садов. У них нет никакой нехватки питания в городе, и они "очень довольны", уверяет пчеловод. Горожане выращивают цветы с весны до поздней осени, а в деревне одно поле рапса с пестицидами и гербицидами. Кроме того, уверяет сопровождающая, по сравнению с химией, применяемой в сельском хозяйстве, выхлопы городского транспорта совершенно безобидны.

© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПчеловод Сибилла Мулин, управляющая пчелиным хозяйством Собора Парижской Боматери
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Пчеловод Сибилла Мулин, управляющая пчелиным хозяйством Собора Парижской Боматери

"Верующие" пчелы

Вот уже пять лет пчёлы живут на главном парижском соборе. Для духовных лиц есть прямая выгода разместить ульи на своей крыше: во-первых, горшочки со своим мёдом – это отличный церковный подарок, а во-вторых, пчёлы производят воск, который идёт на свечи.

"Мы сдаём клиентам ульи по три тысячи евро в год. Мёд они оставляют себе. Каждые десять дней мы осматриваем ульи, занимаемся всей бюрократией, связанной с ветеринарной службой, выкачиваем мёд, разливаем его в банки и даже клеим этикетки, которые нам предоставляет заказчик", – объясняет пчеловод схему работы Beeopic.

Эта компания управляет двумя сотнями ульев, которые размещены на крышах домов Парижа и соседних городов. На одной крыше обычно размещаются не больше двух-трех пчелиных домиков. Больше нельзя: пчелы начинают раздражаться из-за тесного соседства.

"Можно ли сказать, что живущие на соборе пчёлы немного верующие?" – задаю я шуточный вопрос и получаю на него неожиданно серьёзный ответ.

"Обязательно. Пчёл очень долго выращивали именно монахи, так как им нужно много воска. У монахов и пчёл много общего. Например, трудолюбие и общинность. Рабочие пчёлы живут 45 дней, и им неизвестны такие чувства, как любовь, но у них есть безграничная вера в свою семью, чувство принадлежности к общине, колонии, очень слабо развитое у людей. Даже живя в обществе, люди действуют из своих эгоистических побуждений, в то время как пчёлы без колебания жертвуют собой ради семьи", – говорит пчеловод.

Ужалив врага, пчела оставляет в его теле жало, чтобы нанести врагу больший урон, так как яд продолжает выделяться из жала какое-то время. Но для этого приходится оторвать жало вместе с частью брюшка, и пчела погибает. Но какое это имеет значение, ведь главное – это сохранить пчеломатку, дающую жизнь и будущее всему "народу". Похоже на жертвенный подвиг людей во время защиты Родины от врага, не так ли? А разве возможен такой подвиг без веры в том или ином виде?

© РИА Новости / Игорь ЕрмаченковПчеловод Сибилла Мулин, управляющая пчелиным хозяйством Собора Парижской Боматери
© РИА Новости / Игорь Ермаченков
Пчеловод Сибилла Мулин, управляющая пчелиным хозяйством Собора Парижской Боматери
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена