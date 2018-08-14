Медоносный Нотр-Дам, или Пчелы в сердце Парижа

ПАРИЖ, 14 авг — РИА Новости, Игорь Ермаченков. Отмечаемый 14 августа Медовый спас, когда в церквях освящается урожай мёда, — отличный повод рассказать о необычном пчеловодстве на крыше храма. Пчеловодство в городе, в центре Парижа? Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери? Всё это походило на розыгрыш, однако поднявшись на крышу соборной ризницы, недалеко от зловещих каменных горгулий я обнаружил ульи, которые ежегодно производят десятки литров мёда и воск для свечей собора.

"Это кусочек природы в бетонном мире. У нас целых три улья. Пчеловодство экологично, в том числе поэтому мы теперь стремимся заменить парафиновые свечи на восковые", – отметил сопровождавший меня служитель собора Андрэ.

По его подсчётам, собор получает ежегодно более 20-25 литров мёда с улья, а урожай зависит от того, насколько солнечным выдается лето.

Многие думают, что пчёлы очень опасны. Конечно, они кусаются. Но они не нападают, если люди не хотят причинить вреда улью. И действительно, пока мы осматривали пасеку собора, насекомые были заняты своим делом и не обращали на нас ни малейшего внимания. Их занимал разбитый вокруг собора цветник, расположенные в окрестностях парки и сады, а также парижские балконы и окна со множеством цветочных ящиков.

Каждый недождливый летний день для них рабочий – нужно облететь множество цветов по всей округе. А вот дождь представляет непреодолимую помеху: капли смывают с цветов пыльцу, и трудолюбивым насекомым ничего не остаётся.

© РИА Новости / Игорь Ермаченков Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери в Париже, Франция © РИА Новости / Игорь Ермаченков Ульи на крыше Собора Парижской Богоматери в Париже, Франция

Парижские медоносы

Сразу же возникает вопрос, неужели пчёлам хватает собранной в центре города пыльцы? Как оказалось, вполне, ведь в городе много парков и цветов, на которых можно полакомиться. Даже наоборот, пчёлы ценят разнообразие вкусов нектара.

"Представьте улей в деревне рядом с полем гречихи. Пчёлы вынуждены изо дня в день ползать по одним и тем же цветкам, никакого разнообразия, нудный обед каждый день. А в городе множество цветов, деревьев, можно менять маршрут полёта, кормиться как на богатом застолье с переменой блюд", – рассказала Сибилла Мулин (Sibyle Moulin), пчеловод компании Beeopic, управляющей пчелиным хозяйством Нотр-Дама.

Пчёлам хватает парижской зелени: цветут каштаны, липы, есть множество садов. У них нет никакой нехватки питания в городе, и они "очень довольны", уверяет пчеловод. Горожане выращивают цветы с весны до поздней осени, а в деревне одно поле рапса с пестицидами и гербицидами. Кроме того, уверяет сопровождающая, по сравнению с химией, применяемой в сельском хозяйстве, выхлопы городского транспорта совершенно безобидны.

© РИА Новости / Игорь Ермаченков Пчеловод Сибилла Мулин, управляющая пчелиным хозяйством Собора Парижской Боматери © РИА Новости / Игорь Ермаченков Пчеловод Сибилла Мулин, управляющая пчелиным хозяйством Собора Парижской Боматери

"Верующие" пчелы

Вот уже пять лет пчёлы живут на главном парижском соборе. Для духовных лиц есть прямая выгода разместить ульи на своей крыше: во-первых, горшочки со своим мёдом – это отличный церковный подарок, а во-вторых, пчёлы производят воск, который идёт на свечи.

"Мы сдаём клиентам ульи по три тысячи евро в год. Мёд они оставляют себе. Каждые десять дней мы осматриваем ульи, занимаемся всей бюрократией, связанной с ветеринарной службой, выкачиваем мёд, разливаем его в банки и даже клеим этикетки, которые нам предоставляет заказчик", – объясняет пчеловод схему работы Beeopic.

Эта компания управляет двумя сотнями ульев, которые размещены на крышах домов Парижа и соседних городов. На одной крыше обычно размещаются не больше двух-трех пчелиных домиков. Больше нельзя: пчелы начинают раздражаться из-за тесного соседства.

"Можно ли сказать, что живущие на соборе пчёлы немного верующие?" – задаю я шуточный вопрос и получаю на него неожиданно серьёзный ответ.

"Обязательно. Пчёл очень долго выращивали именно монахи, так как им нужно много воска. У монахов и пчёл много общего. Например, трудолюбие и общинность. Рабочие пчёлы живут 45 дней, и им неизвестны такие чувства, как любовь, но у них есть безграничная вера в свою семью, чувство принадлежности к общине, колонии, очень слабо развитое у людей. Даже живя в обществе, люди действуют из своих эгоистических побуждений, в то время как пчёлы без колебания жертвуют собой ради семьи", – говорит пчеловод.

Ужалив врага, пчела оставляет в его теле жало, чтобы нанести врагу больший урон, так как яд продолжает выделяться из жала какое-то время. Но для этого приходится оторвать жало вместе с частью брюшка, и пчела погибает. Но какое это имеет значение, ведь главное – это сохранить пчеломатку, дающую жизнь и будущее всему "народу". Похоже на жертвенный подвиг людей во время защиты Родины от врага, не так ли? А разве возможен такой подвиг без веры в том или ином виде?