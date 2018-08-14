В ДНР отвергли обвинения в обстреле населенного пункта Южное

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергли обвинения представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в обстреле гражданских объектов в населенном пункте Южное вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
"Вооруженные силы ДНР не ведут обстрелов населенных пунктов и соблюдают минские договоренности. Данное заявление – ни что иное, как очередная провокация со стороны ВСУ", — заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.