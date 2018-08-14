На севере Китая ввели карантин из-за сибирской язвы

ПЕКИН, 14 авг – РИА Новости. Власти китайского городского округа Тунляо автономного района Внутренняя Монголия ввели карантин в деревне Шэньли, где была зарегистрирована эпидемическая вспышка сибирской язвы у крупного рогатого скота, говорится в заявлении местных властей.
Вспышка возникла еще 7 августа, когда в деревне был зарегистрирован падеж крупного рогатого скота по неизвестной причине. После проведения экспертизы выяснилось, что по меньшей мере девять животных погибли от вируса сибирской язвы. К 12 августа были выявлены 8 случаев подозрения на заражение вирусом у человека, все пострадавшие они были немедленно помещены под карантин и получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.
К 13 августа на территории обозначенной территории были привиты около 4 тысяч голов скота, за ситуацией постоянно наблюдают ветеринары-эпидемиологи.
Ранее схожая ситуация сложилась в северной китайской провинции Хэйлунцзян, где кожной формой сибирской язвы заразились 14 человек.