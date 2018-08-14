На севере Италии обрушился мост

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Автомобильный мост обрушился на автостраде на севере Италии в районе городе Генуя, сообщает итальянская пожарная служба.

"На место массово выехали спасатели и команды кинологов", — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал Rainews24, крушение привело к падению нескольких автомобилей. Под завалами могут находиться люди – обломки упали на постройки, расположенные под мостом. Движение по нему прервано.

È crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a #Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte pic.twitter.com/JfNRwZjnGc — Barbara Deriu 🇮🇹 (@BdDeriu) 14 августа 2018 г.

На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.

По предварительной версии, причиной обрушение стала просадка конструкций.