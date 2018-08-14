На севере Италии обрушился мост

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Автомобильный мост обрушился на автостраде на севере Италии в районе городе Генуя, сообщает итальянская пожарная служба.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 августа 2018 г.
"На место массово выехали спасатели и команды кинологов", — говорится в сообщении.
Как сообщает телеканал Rainews24, крушение привело к падению нескольких автомобилей. Под завалами могут находиться люди – обломки упали на постройки, расположенные под мостом. Движение по нему прервано.
È crollato il ponte Morandi sull’autostrada A10 a #Genova. Potrebbero esserci auto coinvolte pic.twitter.com/JfNRwZjnGc— Barbara Deriu 🇮🇹 (@BdDeriu) 14 августа 2018 г.
На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.
По предварительной версии, причиной обрушение стала просадка конструкций.