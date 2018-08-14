Лавров призвал начать переговоры по договору СНВ-3

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Начинать переговоры по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно уже сейчас, и именно в рамках этой площадки нужно обсуждать все возникающие вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Слышал я заявления многих экспертов, представителей администрации (США) о том, что они заинтересованы в продлении действия договора СНВ-3. Для этого нужно, конечно же, уже сейчас начинать переговоры, и об этом президент Путин сказал", — сообщил Лавров журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Москвы в отношении заявленных в новом военном бюджете США вопросов о соответствии новых российских вооружений договору СНВ-3.

США намерены обсудить с Россией, подпадают ли межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" и другие ее новые вооружения под СНВ-3, соответствующая норма содержится в оборонном бюджете США на 2019 финансовый год, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп. В документе также указаны крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник "Статус 6" и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия "Авангард".

"В этом законе речь идет не о желании США обсуждать с нами эти вопросы, а о поручении администрации разобраться, о чем идет речь, и задать нам определенные вопросы. Могу только напомнить в очередной раз, что в Хельсинки и на встрече президентов, и на проходившей там же моей встрече с госсекретарем Помпео мы подтверждали нашу готовность возобновить полноценный диалог по всем вопросам стратегической стабильности. Если американская сторона хочет профессионально задать нам конкретные вопросы, то это та самая профессиональная площадка, где это необходимо делать", — добавил Лавров.