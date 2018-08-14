Лавров оценил отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Москва ценит отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям", — добавил он.

Лавров подчеркнул, что вводя санкции, США наказывают, в том числе, и своих союзников, и такая политика не может стать основой для нормального диалога.

Министр обратил внимание, что американские санкции подрывают принципы мировой торговли.

"Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны", — заявил Лавров.

Турецкий министр в свою очередь отметил, что Турция всегда выступает против, "когда США или другая страна применяет санкции". "Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану. Когда одна страна принимает одностороннее решение, это не значит, что автоматически все другие страны должны присоединяться. Все озабочены решением США по Ирану, многие с ним работают, импортируют газ, и мы тоже продолжим импортировать его. США нужно прекратить эту беспардонность", — добавил Чавушоглу.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.