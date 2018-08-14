Лавров оценил отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям

АНКАРА, 14 авг — РИА Новости. Москва ценит отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям", — добавил он.
Министр обратил внимание, что американские санкции подрывают принципы мировой торговли.
"Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны", — заявил Лавров.
Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.