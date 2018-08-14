Британская полиция рассматривает инцидент у парламента как теракт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель был задержан. В результате инцидента пострадали несколько человек. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что расследование инцидента ведет контртеррористическое подразделение.

"На данном этапе мы рассматриваем (инцидент. — Прим. ред.) как теракт, контртеррористическое подразделение сейчас руководит расследованием", — говорится в заявлении.

Как сообщили в полиции, в связи с происшествием был задержан мужчина "по подозрению в совершении преступления, связанного с терроризмом". Задержанный был помещен под стражу.

Согласно заявлению правоохранительных органов, в автомобиле находился один человек. В настоящее время автомобиль осматривают. Оружия на данный момент обнаружено не было.