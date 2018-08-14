Турчинов заявил, что украинские ракеты превосходят российские

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что украинские ракеты не только не уступают российским, но и превосходят их.

К такому выводу он пришел, ознакомившись с новыми разработками и технологиями изготовления ракетного вооружения в киевском конструкторском бюро "Луч".

По словам секретаря СНБО, противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" известны за пределами Украины и пользуются "спросом на внешних рынках вооружений".

Турчинов также обсудил с руководством "Укроборонпрома" и КБ "Луч" реализацию национальной ракетной программы, в частности, новые разработки реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов.

Украинские военные периодически сообщают об испытаниях новых вооружений, однако довольно часто это оказываются разработки еще советских времен. Так, в конце июля пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар", которые представило КБ "Луч", а многие усомнились в том, что эти комплексы были разработаны на Украине.

Кроме того, в украинской оборонной промышленности есть и другие серьезные проблемы. Так, в июле стало известно, что военные массово отказываются использовать миномет "Молот", поскольку он как минимум три раза взрывался, из-за чего погибло семь человек.

Что касается "спроса на внешних рынках", то в начале 2014 года Ирак вернул сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт с Киевом на их поставку, поскольку из 88 машин завести удалось только 56, а сдвинулись с места лишь 34. В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре самолета МиГ-21 из-за неисправностей. Кроме того, заказчик потребует замены поставленной техники и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта.