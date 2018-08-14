МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Принятие США крупнейшего оборонного бюджета за всю историю страны связано с дороговизной американского оружия, цены на которое в шесть раз выше, чем на российское, и необходимостью содержать множество военных баз, заявил РИА Новости во вторник бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Президент США Дональд Трамп подписал накануне оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который стал самым крупным за всю историю страны и составил около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.
"Конечно, с точки зрения пропаганды хорошо кричать о том, что у США самый большой оборонный бюджет, но если присмотреться – не всё так страшно, ведь бюджет это две статьи – содержание и развитие вооруженных сил. Так вот на содержание: зарплаты военнослужащим, обеспечение военных баз, которых у американцев 200 штук, и это очень дорогое удовольствие, уходит 80% затрат на оборону. В российском бюджете оптимальное соотношение – 50 на 50", — сказал Бужинский.
Другой причиной высоких военных расходов США эксперт назвал высокие цены на американское оружие, которое в среднем в шесть раз дороже российских аналогов.
Отказ от контроля
Комментируя отказ США от сотрудничества с РФ в рамках Договора по открытому небу, эксперт напомнил, что в настоящее время Америка в отличии от России не располагает современными самолётами с необходимым для подобного мониторинга оборудованием. Такая ситуация является результатом политики республиканской партии, которая с начала 2000-х последовательно выступает против контроля за вооружениями, мотивируя это затратностью данных мер.
При этом эксперт подчеркнул, что Пентагон выступает против подобных инициатив, поскольку американскому военному ведомству удобно получать от России информацию по вооружениям. В связи с этим Минобороны США сделает всё возможное, чтобы продлить действие договора об СНВ-3 после истечения его срока действия в 2021 году, считает он.