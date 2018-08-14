Россия встревожена рекордными тратами США на оборону

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Москва встревожена рекордными ассигнованиями США на военные цели по новому оборонному бюджету, будет тщательно анализировать документ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается подписанного президентом (США Дональдом) Трампом закона о предельных уровнях расходов на национальную оборону, то, прежде всего, мы обращаем внимание на рекордный уровень ассигнований на военные цели. Около 720 миллиардов долларов — это беспрецедентный масштаб трат на военные цели. Само по себе настораживающее явление. Не менее тревожно, что в текст закона вмонтированы положения, касающиеся ситуации с выполнением ряда двусторонних российско-американских соглашений в сфере контроля над вооружениями. Мы считаем, что это не метод работы над урегулированием проблем, созданных в значительной мере безответственными действиями американской стороны", — заявил Рябков.

"Когда президент РФ сформулирует установки для МИД и других ведомств что нам предпринимать в этой ситуации, мы приступим к реализации этих установок. Пока мы должны провести углубленный анализ произошедшего и выработать для себя достаточно полное и детальное представление о тех целях и задачах, которые Вашингтон преследует, внедряя в свои законы подобного рода положения", — добавил Рябков.