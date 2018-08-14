ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Протестующие против освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает Sputnik Армения, несмотря на то, что дверь закрыли полицейские, несколько человек успели прорваться в зал. Митингующие начали бить в двери, требуя впустить их внутрь. Сам Кочарян еще не появился.
Как заявил активист Давид Петросян, революция в Армении произошла, ее не повернуть обратно. По его словам, в стране есть свободные граждане, которые в любой момент готовы участвовать в процессе восстановления справедливости.
Дело Кочаряна
Сам экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению Кочаряна, его хотят отстранить от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.