Китай назвал новый оборонный бюджет США вмешательством в дела страны

ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Китай считает новый оборонный бюджет США вмешательством во внутренние дела КНР, а также утверждает, что Вашингтон преувеличивает уровень конфронтации двух стран, говорится в заявлении министерства обороны КНР.

"США 13 августа подписала закон о оборонном бюджете на 2019 год. Содержание этого закона изобилует мышлением холодной войны, преувеличивает уровень китайско-американского противостояния, является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением принципа одного Китая и трех китайско-америкаснких коммюнике, подрывают атмосферу развития китайско-американских межармейских отношений, наносит ущерб китайско-американскому взаимодоверию и сотрудничеству", — говорится в опубликованном заявлении.

В заявлении подчеркивается, что китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и уже сделала представление американской стороне.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. В принятом законе США наряду с Ираном, Россией и КНДР назвали Китай одним из своих противников, в том числе в киберсфере. В законе также предписывается реализовывать меры по развитию возможностей США по нанесению "быстрого удара обычными видами вооружения", что объясняется разработкой гиперзвукового оружия в России и Китае.