Сенатор пригрозил зеркальным мерами на заморозку Договора по открытому небу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия может ответить зеркально на заморозку США Договора по открытому небу, если анализ сложившейся ситуации специалистами покажет, что эта заморозка ставит под угрозу безопасность и ограничивает возможности России, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.

Соединенные Штаты замораживают сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению, говорится в тексте оборонного бюджета США, который подписал президент США Дональд Трамп в понедельник. При этом первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников подчеркнул, что Россия неукоснительно выполняет Договор по открытому небу, и обвинения США совершенно не обоснованы.

"Специалисты изучат сложившуюся ситуацию, и, если замораживание Договора будет вести, по их оценке, к ограничению наших возможностей и безопасности, то может быть принято решение об ответных зеркальных мерах", — заявил Клинцевич.

При этом он подчеркнул, что Россия не намерена в ответ на американские шаги втягиваться в гонку вооружений и нагнетание напряженности.

"По оборонному бюджету США видно, что Трампа "продавил" американский ВПК — бюджет увеличен на 18 миллиардов долларов в связи с планирующимся перевооружением современной техникой и оружием. Все это происходит на заранее подготовленной русофобской почве. Но, как уже говорил президент РФ Владимир Путин, Россия не будет увеличивать военный бюджет и втягиваться в гонку вооружений. Наша безопасность и без того надёжно обеспечена", — заявил сенатор.