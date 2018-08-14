В Швеции около 80 автомобилей пострадали от поджога в ночь на вторник

СТОКГОЛЬМ, 14 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Около 80 автомобилей пострадали в результате поджога в нескольких районах на западе Швеции в ночь на вторник, говорится в сообщении для прессы полиции Западной Швеции.

"Согласно имеющимся данным около 80 автомобилей горели в регионе. Районы в Гетеборге и Тролльхеттане пострадали больше всего. Поскольку большинство пожаров начались в течение короткого промежутка времени, нельзя исключить, что между ними имеется связь", — говорится в сообщении для прессы.

По данным из полиции рядом с местами поджогов были замечены группы молодых людей с закрытыми лицами. В Гетеборге в двух микрорайонах на месте пожаров видели две группы молодых людей от 6 до 10 человек. В городе Тролльхеттан близ Гетеборга группа молодых людей была больше – в 30-40 человек. Они бросали камни и блокировали дорогу близ мест происшествия. Сообщений о пострадавших нет.

Поджоги автомобилей и агрессивные молодые люди – проблема, с которой сталкивается Швеция уже не первый год. Чаще всего это происходит в начале учебного года.